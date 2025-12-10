EU quiere revisar tus redes antes de entrar al país: así cambiaría viajar sin visa Usuarios reportaron las fallas en redes sociales. (Daniel Augusto)

Además de redes sociales, este nuevo protocolo incluye pedir otros datos: números de teléfono anteriores, direcciones de correo electrónico, historial de residencias y posible información biométrica. Se contempla que la solicitud se realice a través de una aplicación móvil.

¿Qué le podrían costar estas reglas al sector turístico?

Esta medida incluirá a ciudadanos que actualmente pueden entrar a Estados Unidos sin la necesidad de visa, como es el caso de Australia, Alemania, Japón y el Reino Unido.

Se teme que estos nuevos requisitos puedan desalentar el turismo, algo ya visible: EU ha reportado una caída considerable en la llegada de visitantes extranjeros este año.

Datos de mayo pronosticaron una pérdida de 12 mil 500 millones de dólares en ingresos por viajes en 2025, con un gasto estimado por debajo de 169 mil millones de dólares hacia fin de año.

¿Un abuso de privacidad?

El Departamento de Estado pidió a solicitantes y dependientes a “ajustar la configuración de privacidad de todos sus perfiles de redes sociales a pública.

Defensores de las libertades civiles y expertos en migración advierten que esta propuesta representa un uso significativo del poder de vigilancia del gobierno estadounidense, completamente invasivo en términos de privacidad.

Redes sociales como filtro migratorio

El plan es el mas reciente en una serie de contramedidas del gobierno de Trump para restringir el ingreso al país. Incluyendo la prohibición de viaje para 30 países, en respuesta al ataque que dejó muertos a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington.

Autoridades señalaron como sospechoso a un ciudadano afgano que trabajó con fuerzas estadounidenses y la CIA en Afganistán antes de llegar al país. Trump aprovechó el caso para responsabilizar al gobierno de Biden por permitir su ingreso. En redes sociales afirmo que buscará “pausar permanentemente las migración desde todos los países de Tercer Mundo”.