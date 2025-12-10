Operativo antidroga en Bolivia deja como resultado tres policías heridos y 7 fábricas de cocaína desmanteladas

Policía de Bolivia (@marquesinap/x)

Tres policías resultaron heridos y siete fábricas de cocaína fueron desmanteladas en un operativo antidroga que se realizó este miércoles en la zona cocalera de Villa Tunari, en la región boliviana de Cochabamba, donde grupos de campesinos estaban armados, según las autoridades.

Dos patrullas de policías de la fuerza antidrogas ingresaron en la madrugada a la zona denominada Nuevo Aroma y fueron interceptados por grupos que estaban armados con piedras, petardos y machetes, indicó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

“Dos patrullas fueron emboscadas y retenidas dos horas, mientras se destruían fábricas móviles de cocaína”, indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, Justiniano explicó que se evidenció que uno de los dirigentes vecinales ofreció “compensación económica para que se bloquee el acceso, se ataque a los efectivos y se evite la destrucción de las fábricas”.

“Hay tres policías heridos con lesiones en la cabeza y pies, tres vehículos con vidrios destruidos y daños estructurales”, expresó.

En las fábricas se encontraron percursores para elaborar droga, equipos industriales e instrumentos que sirven para la “cristalización” (purificación) de la cocaína.

Por su parte, el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), Juan José Torrico, destacó que siete jóvenes fueron arrestados, seis entre los 18 y 23 años y otro menor de edad.

Igualmente, un adulto que fue identificado como “el que incitó” a ejercer violencia contra los policías, también fue detenido.

Torrico mencionó que se investiga si el adulto tiene algún vínculo con otros dirigentes del Trópico de Cochabamba que puedan ser parte de estos grupos que esconden fábricas de droga en esa zona.

Además, la Felcn confiscó tres vehículos en los cuales había elementos químicos que sirven para la elaboración de las pasta base de cocaína y dos bicicletas. (Con información de EFE)