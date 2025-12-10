Trump pide revisar 5 años de chats de turistas de 42 países, antes del Mundial de Futbol

Estados Unidos Las nuevas medidas amenazan con provocar que miles renuncien a viajar a EEUU (Archivo)

La obsesión de Donald Trump por aislar a Estados Unidos y reprimir la entrada de extranjeros, ya sean inmigrantes, estudiantes o turistas (excepto si son ricos), alcanza nuevas cotas con la amenaza de revisar el historial en redes sociales de viajeros de hasta 42 países. Pero amenaza con darse un tiro en el pie, ya que podría causar un aluvión de cancelaciones a medio año de que comience el Mundial de Futbol.

La iniciativa encabezada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) pretende examinar la actividad de los viajeros que ingresan a EE.UU. bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

La medida afectaría principalmente a Europa, con 31 países: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Polonia, Noruega, Portugal, San Marino, Suecia, Suiza, Reino Unido y República Checa.

También resultarían afectados los turistas de Australia, Brunéi, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán, así como el único país latinoamericano que no necesita visa para entrar en EE.UU.: Chile.

Cuestionado por la prensa sobre el plan, que podría impactar el turismo, Trump dijo que a EE.UU. le está “yendo muy bien”. “Solo queremos que la gente venga aquí y esté segura... Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país”, agregó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La propuesta publicada en el Registro Federal busca ampliar la información que se recolecta sobre los viajeros que ingresan al país por un periodo de tres meses bajo el programa de exención de visa.

Además de la recopilación de información de redes sociales de 5 años, la propuesta busca aumentar la cantidad de datos exigidos a los viajeros, como números de teléfono y direcciones de correo electrónico utilizadas durante los últimos diez años.

También solicita información de la familia del viajero, como nombres, fechas y lugares de nacimiento.

El plan incluye una nueva herramienta móvil para que cualquier extranjero registre su salida de Estados Unidos.

CBP ha justificado la iniciativa citando una orden de Trump, emitida en enero pasado para proteger a EE.UU. contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública.

El público tendrá la oportunidad de presentar comentarios sobre la medida, que supone un obstáculo para los turistas, especialmente de cara al Mundial 2026, que atraerá una gran cantidad de visitantes provenientes de países cobijados por ESTA.