Al menos cinco muertos tras accidente de un autobús en el sur de Perú

Accidente en Perú (@diariopanorama/x)

Al menos cinco personas perdieron la vida después de que aun autobús de transporte interprovisional sufrió este jueves un accidente en una carretera de la provincia de Espinar, en la región de Cusco, en el sur de Perú, que también dejó un número no preciso de heridos, así lo informaron medios locales.

El accidente se produjo durante la madrugada, a la altura del kilómetro 88 de la vía entre Espinar y la región vecina de Arequipa, precisó la emisora RPP y el Canal N, que citaron fuentes de la Policía de Carreteras.

El autobús, de la empresa Expreso y Turismo Real, recorría la ruta desde Arequipa hacia Espinar cuando se salió de la carretera y se volcó por causas aún no precisadas.

De acuerdo con la información, los heridos han sido trasladados al hospital de la ciudad de Yauri, a casi 1,300 kilómetros al sur de Lima, mientras que a la zona han llegado fiscales para ordenar el levantamiento de los cuerpos de los fallecidos.

Los accidentes de este tipo son habituales en carreteras del país, causados en su mayoría por imprudencia de los conductores, el mal estado de la víalidad y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía.

Al año mueren en el país alrededor de 3 mil personas en accidentes de tráfico, la mayoría por atropellos, y unos 55 mil quedan heridos, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial. (Con información de EFE)