ICE detiene “por error” a un estadounidense por “parecer somalí”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó erróneamente a un ciudadano estadounidense en Minneapolis, Minesota, por “parecer somalí”, así lo denunció el alcalde de la ciudad, Jacob Frey.

“Detenido sin motivo alguno, en clara violación de la ley y la Constitución de los Estados Unidos, simplemente por caminar por la calle y parecer somalí”, indicó Frey en una rueda de prensa junto al jefe de la Policía de la ciudad, Brian O’Hara, y Mubashir, el joven de 20 años detenido que no quiso dar su nombre completo.

Mubashir, de origen somalí, aunque se mudó a Estados Unidos cuando era niño y se naturalizó como ciudadano estadounidense, se encontraba haciendo la pausa para comer del trabajo cuando dos hombres enmascarados se le acercaron y le detuvieron a la fuerza.

El joven estaba en el barrio de Cedar-Riverside, el centro de la comunidad somalí-estadounidense de la ciudad.

Según sus palabras, los agentes nunca se identificaron y lo metieron en un coche hasta llevarlo a un edificio del gobierno.

Horas más tarde lo liberaron tras permitirle mostrar su pasaporte, tras negárselo durante el arresto.

Esta zona ha sido uno de los blancos de redadas desde que el presidente, Donald Trump, apuntara a los inmigrantes de origen somalí del estado de Minnesota, acusándoles de haber entrado en el país ilegalmente y presentar solicitudes de visa fraudulentas.

“No contribuyen en nada. No los quiero en nuestro país”, mencionó Trump sobre los somalíes. (Con información de EFE)