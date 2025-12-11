La OMS pide a Estados Unidos frenar su salida: “Todos perderemos”

“Hay cosas relacionadas con la seguridad sanitaria que solo se pueden conseguir mediante la OMS. Por eso le pedimos a Estados Unidos que lo reconsidere. El mundo solo puede estar seguro si todos estamos en el mismo barco”, afirmó Tedros en rueda de prensa.

La orden ejecutiva que inició el proceso de retirada, firmada el mismo día que el presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca, enumeraba cuatro razones principales para justificar la decisión. Según Tedros, “ninguna era buena”.

Entre las críticas expuestas en el documento figuraba la gestión de la OMS durante la pandemia de COVID-19. Al respecto, el director general reconoció no haber manejado correctamente la situación, aunque subrayó que “se aprendieron lecciones para mejorar los sistemas sanitarios a todos los niveles”.

Otro de los argumentos señalaba una contribución excesiva de Estados Unidos al organismo. “Cuando uno de nuestros principales donantes recorta su financiamiento, estamos expuestos a problemas como los actuales”, lamentó Tedros.

Frente a las acusaciones de falta de independencia, Tedros reiteró que la OMS no ha tenido problemas para expresar su desacuerdo, no solo ante Estados Unidos, sino también con otras importantes potencias como China o Rusia.

“Expresamos el desacuerdo con respeto. Somos una organización basada en la ciencia y tiene que ser respetada. No podemos quedarnos callados”, concluyó.