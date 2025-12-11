Machado sugiere que apoyaría invasión de EU para echar a Maduro “y sus agentes rusos, iraníes y cubanos”

Noruega Rueda de prensa en Oslo de la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado (HEIKO JUNGE/EFE)

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció este jueves desde Oslo el apoyo de Estados Unidos tanto en su salida de Venezuela como contra el “régimen” de Nicolás Maduro, al que ve “más débil que nunca”. Sin embargo, no se atrevió a responder a un periodista noruego si apoyaría una invasión terrestre estadounidense para derrocar al régimen bolivariano.

“Cuando la gente habla de una posible invasión de Venezuela debo aclarar que Venezuela ya está invadida. Tenemos agentes rusos, agentes iraníes, agentes cubanos; grupos terroristas como Hezbolá o Hamás, operando junto con el régimen; la guerrilla colombiana; los cárteles, que controlan el 60% del país y no sólo el tráfico de drogas sino también de personas; además de redes de prostitución”, declaró en su primer discurso desde que recibió el galardón, que no pudo recoger en persona porque no llegó a tiempo.

Según dijo, “todo esto ha convertido a Venezuela en el hub del crimen organizado de las Américas, y lo que sostiene al régimen es un sistema de financiamiento muy poderoso que procede del tráfico de drogas, armas y del mercado negro de petróleo”.

Por tanto, señaló: “tenemos que cortar estos flujos y cuando esto suceda y la represión se debilite, se acabó todo, porque lo único que sostiene al régimen es el terror. Así que pedimos a la comunidad internacional que corte ese financiamiento, porque los otros regímenes que apoyan a Maduro y sus redes criminales son muy activos y han convertido a Venezuela en un país seguro para sus operaciones en América Latina”.

Apoyo “decisivo” de Trump

Para Machado, las acciones del presidente Donald Trump en el Caribe han sido “decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca”.

No quiso especular, sin embargo, sobre la estrategia de Washington y otros países en la defensa de su seguridad nacional. “Cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa”, subrayó, admitiendo a la vez que están trabajando “de manera ardua” para explicar tanto al Gobierno de Trump como a otros sus planes para la transición.

Machado afirmó que “lo primero” que hay que hacer es liberar a Venezuela. Aseguró que ella y su equipo están preparados para formar gobierno “desde el primer día” con Edmundo González Urrutia como presidente, y que es necesario reconstruir las instituciones para que pueda haber elecciones “libres”, en las que la ciudadanía pueda votar “sin miedo y con confianza”.

A la pregunta de un periodista sobre si planea aspirar a la presidencia, respondió alternando español e inglés: “One day at a time (Vamos a ir paso a paso) y ‘lo primero es lo primero’”, en probable alusión al cambio de sistema político en Venezuela.

Vuelta “lo antes posible” a Venezuela

Machado aseguró que era su “deber” ir a por el premio “para llevarlo de vuelta a los venezolanos”, e incidió en que volverá “pronto” a su país, donde llevaba más de un año en la clandestinidad por la persecución del Gobierno.

La opositora afirmó que ella y sus colaboradores cuentan con los medios para burlar la vigilancia del Gobierno de Maduro y regresar, aunque “por supuesto, no dirá cuándo”, pero será “lo antes posible”.

De momento, reveló que aprovechará para pasar “algunas horas” con sus amigos y familia, acudir al médico y realizar “algunas reuniones que serán muy útiles antes de volver”.

“No he podido dormir anoche”

“No he podido dormir anoche”, explicó la líder opositora, que durante toda su agenda oficial —este jueves por la tarde tiene previstos varios actos privados— se mostró exultante. “Ha sido uno de los momentos más extraordinarios de mi vida”, agregó Machado sobre el reencuentro con sus tres hijos en Oslo.