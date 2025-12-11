OMS pide a EU que reconsidere su salida de la agencia prevista para 2026

Organización Mundial de la Salud (OMS) El director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó nuevamente a Estados Unidos a permanecer en la organización, al advertir que su salida afectaría tanto a la agencia como al propio país

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó este jueves un nuevo llamado a Estados Unidos para que no abandone la agencia, una decisión que, si no hay cambios, se hará efectiva el 22 de enero de 2026, un año después de que Washington anunciara su intención de retirarse.

Durante una conferencia de prensa donde presentó el balance de 2025, Tedros señaló que hay temas de seguridad sanitaria que solo pueden atenderse con una coordinación global, motivo por el cual insistió en que Estados Unidos debería reconsiderar su postura. Subrayó que la protección de la población mundial depende de que todos los países trabajen juntos.

El director de la OMS advirtió que la salida de Washington, quien hasta este año era el principal aportante de la organización, representaría una pérdida importante para el sistema de salud internacional. Según dijo, tanto la agencia como Estados Unidos y el resto del mundo resultarían afectados.

Tedros recordó que la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, el día de su regreso a la Casa Blanca, enumeraba cuatro motivos para justificar la salida; sin embargo, aseguró que ninguno de ellos ofrece una razón válida para cortar la relación.

Uno de los argumentos apuntaba a la actuación de la OMS durante la pandemia de COVID-19. Sobre este punto, el propio Tedros reconoció que hubo fallas, aunque también destacó que se aprendieron lecciones y se fortalecieron los sistemas sanitarios en distintos niveles.

En cuanto a la queja de que Estados Unidos aporta demasiado dinero, Tedros explicó que la organización ha insistido en que desea una menor dependencia de sus donantes más grandes, justamente para evitar situaciones de vulnerabilidad cuando alguno de ellos reduce sus contribuciones.

Frente a las acusaciones de falta de independencia, otro de los motivos señalados por la administración estadounidense, Tedros defendió la postura de la agencia. Aseguró que la OMS ha expresado con claridad sus desacuerdos con potencias mundiales cuando ha sido necesario, ya sea con Estados Unidos, China o Rusia.