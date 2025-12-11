Univision y Telemundo defienden emisión de anuncios del ICE tras críticas de activistas

Telemundo y Univision Televisoras aseguraron que los anuncios del ICE que transmiten cumplen con sus reglas internas y no afectan la independencia de sus contenidos

Telemundo y Univisión, las cadenas de habla hispana más importantes en Estados Unidos, salieron a defenderse de las críticas que organizaciones civiles lanzaron esta semana por la difusión de anuncios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), asegurando que esa publicidad cumple con sus lineamientos y no interfiere en la forma en que trabajan sus redacciones.

Los promocionales, protagonizados por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llaman a migrantes sin documentos a entregarse voluntariamente a las autoridades para recibir ciertos beneficios o advierten a quienes planean entrar al país que “ni lo intenten”, con el mensaje de que “los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Un vocero de Telemundo, explicó que la cadena recibe publicidad de instituciones públicas y privadas, por lo que todas pasan por el mismo proceso de revisión antes de aprobarse. “Estos anuncios cumplieron con los requisitos para salir al aire”, señaló.

Desde Univision compartieron una postura similar, otro portavoz anónimo remarcó que el área de Noticias trabaja con autonomía total y que su labor no se ve condicionada por ningún tipo de anuncio comercial o gubernamental.

Añadió que TelevisaUnivision aplica un mismo estándar para toda la publicidad, revisando que sea legal, precisa y transparente, sin importar quién la contrate.

Las dos empresas televisivas enfrentan presiones de colectivos proinmigrantes que las acusan de actuar con incongruencia al transmitir mensajes del ICE, mientras también cubren los operativos y detenciones masivas que, según los activistas, resultan abusivos.

Critican además que la campaña navideña de Univision, centrada en la idea de mantener a las familias unidas, choca con el tono de los anuncios del ICE.