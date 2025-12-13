Dos muertos tras tiroteo dentro de un campus universitario en Rhode Island; el tirador continúa prófugo

Tiroteo en la Universidad de Brown, Rhode Island (x)

La Universidad de Brown informó este sábado de un tiroteo dentro de su campus en la ciudad de Providence, en Rhode Island. La primera alerta fue enviada alrededor de las 17:00 hora local.

“Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento”, anunció la universidad en el momento del tiroteo.

No obstante, aseguró en otro mensaje que había un sospechoso bajo custodia, lo cual después rectificó.

“La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos”, indicó.

“Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso. Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN, como último recurso, tomen medidas para protegerse”, expresó la institución.

Por su parte, el presidente Donald Trump anunció que el FBI ya se encuentra en el lugar de los hechos.

“Me han informado sobre el tiroteo que tuvo lugar en la Universidad Brown, en Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar de los hechos!”, publicó el líder republicano en su red Truth Social.

Hasta el momento se reportan dos muertos y ocho heridos en estado crítico.