El ultraderechista Kast, primer pinochetista que gana en las urnas en Chile

Chile El ultraderechista José Antonio Kast gana por amplio margen la Presidencia de Chile (Elvis González)

A la tercera fue la vencida. El ultraderechista José Antonio Kast ganó por amplio margen las elecciones presidenciales en Chile y sustituirá el año que viene al socialista Gabriel Boric en el poder, contra quien perdió hace cuatro años (en 2017 perdió contra el derechista Sebastián Piñera). Culmina así un fin de año 2025 aciago para la izquierda latinoamericana, que perdió el poder en Bolivia, Honduras y ahora Chile.

El exdiputado ultracatólico, de 49 años y nostálgico de la dictadura de Augusto Pinochet, derrotó por casi veinte puntos a la izquierdista Jeanette Jara, de 51 años, sobre la que pesó su condición de militante comunista y el desgaste del gobierno de Boric, pese a sus éxitos como ministra de Trabajo.

Jara felicita al ganador

Fiel a las reglas del juego democrático, Jara admitió durante el escrutinio que la ventaja de su rival era insuperable y llamó para felicitar a Kast.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, señaló en redes sociales la candidata del progresismo, que al frente de la coalición más amplia de la historia en Chile, también agradeció a quienes apoyaron su candidatura.

Carro completo

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluidos bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia.

El primer y único derechista en llegar al poder hasta ahora, desde el retorno a la democracia, ha sido el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la permanencia del dictador.

Padre de 9 hijos y ferviente católico, Kast recibirá la banda presidencial el 11 de marzo en manos del progresista Gabriel Boric, su contrincante en las elecciones de 2021.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

La campaña giró casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes.

Kast, con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como delito y la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

El ultraderechista, que en su tercer intento consiguió llegar a La Moneda, tendrá que lidiar con un Legislativo sin mayorías, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (76 de 155) y empatado con la izquierda en el Senado.

Euforia de Milei

El presidente argentino Javier Milei celebró el triunfo de su aliado, y el avance de la extrema derecha en la región, que espera continúe en Brasil (con el hijo de Jair Bolsonaro) y en Colombia (con una derrota de Gustavo Petro), mientras aguarda la decisión de Donald Trump sobre si ataca Venezuela para derribar al régimen chavista de Nicolás Maduro.