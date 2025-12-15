Chile protesta ante Colombia luego de que Petro llamara “nazi” a Kast

El regreso de la ultraderecha a Chile El presidente de Chile, Gabriel Boric, saluda al ultraderechista José Antonio Kast, vencedor de las elecciones presidenciales, este lunes en el Palacio de la Moneda, en Santiago (Elvis González/EFE)

La victoria en las urnas del primer presidente chileno que se confiesa admirador del dictador Augusto Pinochet enfureció al mandatario colombiano y exguerrillero, Gustavo Petro, quien repudió al pueblo chileno por votar a un “nazi”. Esto provocó una inmediata nota de condena del gobierno saliente, encabezado por el socialista Gabriel Boric.

“Por instrucción del Presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”, indicó el canciller chileno, Alberto Van Klaveren.

Las declaraciones de Petro, agregó el ministro, “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.

En una serie de mensajes en su cuenta de X, Petro denostó el domingo la contundente victoria de Kast, que se impuso por casi 17 puntos más que la izquierdista Jeannette Jara.

Petro, que se encuentra en las antípodas ideológicas de Kast y es aliado del presidente chileno saliente, Gabriel Boric, advirtió que en América “vienen los vientos de la muerte” e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a “resistir con la espada de Bolívar en alto”.

“Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti (sic) Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores", afirmó Petro en una publicación en X, donde compartió un mapa de América del Sur dividido según la ideología de cada Gobierno.

Abogado ultracatólico de 59 años y defensor de la dictadura de Pinochet (1973-1990), Kast es el primer pinochetista en llegar al poder tras el retorno de la democracia en Chile.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que (Augusto) Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, publicó Petro en otro de sus mensajes, en referencia al pasado nazi del padre de Kast.