Mundo

Atribuyó el crímen a “la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump”

Trump arremete contra Reiner: “estaba obsesionado conmigo” asegura

Por Brayan Chaga
Trump arremete contra Reiner (Especial)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trumo, arremetió este lunes contra el director Rob Reiner, asesinado en su domicilio de Los Ángeles, a quien acusó de tener una obsesión “enfermiza” en su contra.

“Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis, falleció junto con su esposa, Michele”, publicó el líder republicano en su red Truth Social.

Asimismo, atribuyó el crímen a “la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump”.

“Fue conocido por haber llevado a la gente a la LOCURA debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza”, expresó.

Reiner había criticado en una reciente entrevista los esfuerzos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación y comparó las políticas del Gobierno con la era del macartismo: “Eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento”, precisó. (Con información de EFE)

Tendencias