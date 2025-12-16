Australia endurece el control de armas tras la masacre de Sídney para no cometer el error de EEUU

Control de armas La entonces primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, con velo islámico, abraza a una musulmana que perdió a familiares en el tiroteo de las mezquitas de Christchurch, en 2019 (Archivo)

La cuestión de las armas en manos de ciudadanos tiene dos caminos: seguir el modelo estadounidense, que consiste en cuantos más tiroteos, más armas en el mercado; o rectificar, como hicieron en su día países como Reino Unido o Noruega, para evitar que se perpetúe la epidemia de tiroteos. Australia, como la mayoría de países que han sufrido el trauma de una masacrea a tiros, optará por el segundo modelo, dejando que EE.UU. siga siendo el único país no en guerra con más homicidios por armas de fuego.

Dos días después de la masacre en un parque de Sídney, donde murieron al menos 15 personas y otras 11 siguen en estado crítico, el gobierno del primer ministro laborista Anthony Albanese anunció el endurecimiento urgente de las leyes contra la posesión de armas.

Luchar contra el lobby de las armas

Albanese afirmó en una entrevista con la cadena pública ABC que se trata de “cambios de sentido común” y se mostró dispuesto a afrontar la resistencia del lobby armamentista, insistiendo en que las reformas deben aplicarse de manera coordinada en todo el país.

En la misma línea, Chris Minns, gobernador de Nueva Gales del Sur, señaló que evalúa volver a convocar al Parlamento para agilizar la aprobación de nuevas normas y recalcó que “todas las opciones están sobre la mesa” para endurecer la legislación, una tarea que, dijo, debe hacerse “rápido”.

Por su parte, el tesorero de dicho estado, Daniel Mookhey, calificó la reforma de las leyes sobre armas como una cuestión “urgente” y respaldó la necesidad de avanzar sin demoras en cambios legislativos que refuercen la seguridad pública.

IA para la concesión de armas

Entre las medidas figuran:

La aceleración del Registro Nacional de Armas

Un mayor uso de inteligencia criminal para la concesión de licencias

para la concesión de licencias La posible limitación del número de armas por persona

La revisión de los tipos de armas permitidas

La reacción del gobierno federal y local se produce después de que el domingo un tiroteo en la playa de Bondi contra un evento organizado por la comunidad judía dejara 16 muertos, incluyendo uno de los perpetradores, y decenas de heridos.

Los presuntos perpetradores, un padre y un hijo, han sido identificados como Sajid Akram (50 años) y Naveed Akram (24 años), en un atentado terrorista que el primer ministro ha relacionado con la ideología del Estado Islámico (EI).

Minns evitó este martes adelantar conclusiones sobre la concesión de una licencia de armas a Sajid Akram, pese a que las autoridades ya conocían que su hijo había estado bajo investigación de la ASIO (agencia de inteligencia australiana). Sajid contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas.

¿Qué hicieron otros países?

Dunblane, Escocia (1996): Thomas Hamilton asesinó a 16 niños y su maestra en la Escuela Primaria Dunblane. Tras la masacre, el gobierno británico prohibió las armas semiautomáticas y la mayoría de las armas cortas. Desde entonces, las muertes por disparos no superan las 30 al año .

Thomas Hamilton asesinó a en la Escuela Primaria Dunblane. Tras la masacre, el gobierno británico prohibió las armas semiautomáticas y la mayoría de las armas cortas. Desde entonces, las muertes por disparos no superan las . Christchurch, Nueva Zelanda (2019): Un supremacista blanco mató a 51 musulmanes en dos mezquitas. El gobierno prohibió rifles semiautomáticos y reforzó el registro nacional de armas. En 2024 se registraron 40 homicidios por armas de fuego, frente a los más de 200 de media antes de la masacre.

Estados Unidos: Los republicanos se oponen sistemáticamente a endurecer el control de armas, incluidas las semiautomáticas o de guerra, invocando el derecho a portar armas de la Segunda Enmienda. En 2024 fueron asesinadas 15,998 personas por armas de fuego, según el Gun Violence Archive (GVA), muchas de ellas en uno de los 487 tiroteos masivos, más de uno por día en promedio.