Hijo de Reiner no tiene autorización médica para presentarse ante un tribunal

Nick Reiner (CNN)

La defensa de Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, aseguró este martes que no ha recibido la autorización médica para presentarse este martes ante un tribunal.

El abogado Alan Jackson comentó a periodistas que “todos los reclusos” deben recibir una alta médica para comprobar que tengan las condiciones adecuadas para comparecer ante un tribunal.

Por esto, se ha retrasado momentáneamente la presentación de la ausación formal por doble asesinato en contra de Reiner, de 32 años, ante un tribunal de Los Ángeles.

El hijo mediano de la pareja fue arrestado y fichado por cargos de asesinato el domingo y aunque por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien, según Los Angeles Times.

Nick Reiner vivía en una casa anexa a la de sus padres, tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol. (Con información de EFE)