Nick Reiner afronta dos cargos de homicidio y posible pena de muerte

Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, enfrenta cargos de homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, así lo informó este martes Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles.

Hochman anunció que su oficina acusará a Reiner de dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial por matar a más de una persona.

Asimismo, indicó que además de los homicidios, se le imputa haber usado él mismo un arma letal, en este caso un cuchillo, para cometer los crímenes y agregó que los cargos podrían conllevar “cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte”.

“Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión respecto a la pena de muerte que hemos solicitado, y actualmente, Nick Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza”, destacó Hochman.

El fiscal precisó que los cargos imputados a Nick no eran pruebas y que la evidencia sería presentada ante un jurado especial que aprobará los cargos.

El hijo mediano de la pareja fue arrestado la noche del domingo sin incidentes: “No había indicios de que fuera a resistirse o necesitar asistencia de alguna manera. No intentó huir ni nada por el estilo”, explicó Alan Hamilton, subjefe de policía de Los Ángeles.

Una vez que el acusado reciba el alta médica, comparecerá ante el tribunal para ser procesado por los cargos y declararse culpable o inocente. (Con información de EFE)