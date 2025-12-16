Por qué el paso del cometa 3I/ATLAS está activando simulacros de defensa planetaria

NASA y ESA Agencias espaciales de todo el mundo realizan el ejercicio más ambicioso de defensa planetaria ante la aproximación del cometa interestelar 3I/ATLAS

A pocos días de que el cometa 3I/ATLAS alcance su punto más cercano a la Tierra, agencias espaciales internacionales pusieron en marcha el simulacro de defensa planetaria más grande realizado hasta ahora, un ejercicio diseñado para ensayar cómo reaccionar ante posibles amenazas provenientes del espacio profundo.

La prueba, coordinada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides, comenzó el 27 de noviembre y se extenderá hasta enero de 2026, con la participación de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y expertos de más de 23 países.

¿Por qué se realiza un simulacro si no hay riesgo de impacto?

Especialistas de la NASA señalaron que el objetivo principal del ejercicio es entrenar a la comunidad científica global en el seguimiento preciso de un cometa, un tipo de objeto más complejo de observar que los asteroides.

“Es una excelente oportunidad para practicar cómo rastrear un cometa en el cielo, en caso de que algún día se detecte uno que sí represente una amenaza”, explicaron representantes de la agencia.

A diferencia de los asteroides, los cometas aparecen como cuerpos difusos y extendidos, lo que dificulta calcular con exactitud su trayectoria.

¿Qué tan cerca pasará el cometa 3I/ATLAS de la Tierra?

3I/ATLAS es un cometa de origen interestelar que no representa un riesgo de impacto. De acuerdo con los cálculos actuales, pasará a unos 170 millones de millas de la Tierra el próximo 19 de diciembre antes de continuar su recorrido por el cosmos.

Las agencias espaciales han sido claras en que no existe peligro inmediato, pero consideran que su seguimiento es una oportunidad única para poner a prueba los protocolos de observación, comunicación y respuesta ante objetos potencialmente peligrosos.

Agencias que participan en el monitoreo del 3I/ATLAS

El seguimiento del cometa involucra tanto observatorios terrestres como misiones espaciales. La NASA sumó al ejercicio al Mars Reconnaissance Orbiter y a su cámara HiRISE, mientras que la ESA analiza datos de telescopios ubicados en Hawái, Chile y Australia.

Estas observaciones se complementan con información enviada por las sondas Mars Express, ExoMars Trace Gas Orbiter y Juice, lo que permitió triangular con mayor precisión la ruta del cometa.

¿Qué riesgos busca prevenir la defensa planetaria?

La ESA recordó que los peligros provenientes del espacio pueden causar desastres repentinos, desde impactos de asteroides y tormentas solares hasta problemas generados por desechos espaciales.

Por ello, su Programa de Seguridad Espacial se enfoca en detectar, predecir y mitigar estas amenazas con suficiente anticipación.

¿Cómo funcionan los sistemas de alerta ante amenazas espaciales?

La ESA cuenta con herramientas como Meerkat, un sistema automatizado que opera las 24 horas para detectar objetos cercanos a la Tierra con riesgo de impacto en los próximos 30 días y Aegis, que analiza datos orbitales para prever amenazas a largo plazo, incluso con décadas de anticipación.

¿Es posible desviar un asteroide o cometa peligroso?

Las agencias coinciden en que detectar una amenaza es solo el primer paso.

Para científicos como Avi Loeb, estos ejercicios deberían traducirse en una estrategia global más ambiciosa. El investigador ha planteado la creación de una red de defensa planetaria capaz de monitorear e incluso interceptar objetos que representen un riesgo para toda la humanidad.

Por ahora, el paso de 3I/ATLAS no implica un escenario de emergencia, pero sí ha servido como ensayo general para un eventual “día cero” frente a amenazas reales del espacio profundo.