Van 38 muertos tras naufragio en un río al suroeste de la República Democrática del Congo (EFE)

El número de víctimas mortales por el naufragio ocurrido el domingo pasado en el río Kwango, en la provincia Kwilu, en el suroeste de la República Democrática del Congo (RDC), ascendió a 38 después de que este martes se recuperaran diez nuevos cadáveres, informaron fuentes oficiales.

“Hasta el momento, se han recuperado diez cadáveres, pero los equipos siguen trabajando para intentar recuperar al resto”, indicó el portavoz del gobierno provisional, David Obama.

El portavoz precisó que la embarcación se dirigía a la ciudad de Bandundu, en la provincia de Kwilu, con pasajeros y carga, incluyendo sacos de maíz, mandioca y carbón vegetal.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente y el número exacto de pasajeron, ya que la embarcación no contaba con un registro de viaje, aunque medios locales informaron que transportaba alrededor de un centenar de personas.

La embarcación naufragó el domingo por la noche en el río Kwango, cerca de la aldea de Bolo, ubicada en el teritorio de Bagata, provincia de Kwilu y hasta ese momento las autoridades habían recuperado 28 cuerpo del agua.

Estos accidentes son frecuentes en las vías fluviales y lacustres de la RDC. El último se registró el 11 de septiembre pasado cuando 128 perdieron la vida tras ahogarse debido al incendio y hundimiento de una embarcación en el río Congo, al oeste del país.

Anteriormente, 148 personas habían muerto en un naufragio ocurrido en abril pasado, también tras incendiarse la embarcación en la que navegaban por el río Congo, en la provincia de Ecuador, al noroeste de la RDC.

El Gobierno anunció en el cierre de 240 puertos “ilegales” en ríos y lagos usados a diario como vías de transporte en un país con escasas infraestructuras y una extensa selva.

Las embarcaciones, a menudo precarias, suelen navegar sobrecargadas y las señalizaciones son prácticamente inexistentes. (Con información de EFE)