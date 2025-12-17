Cámara Baja de EU rechaza ofensiva demócrata para prohibir ataques contra Venezuela

Poderío militar El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, en aguas del mar del Caribe (EFE)

La Cámara de Representantes rechazó el miércoles un par de resoluciones que habrían obligado al presidente Trump a acudir al Congreso para su aprobación antes de atacar a Venezuela y continuar su campaña de ataques a buques en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

Las votaciones, en su mayoría partidarias, se produjeron en un momento en que los legisladores de ambos partidos expresaron su grave preocupación por la legalidad de los ataques a los barcos, así como por la falta de consultas de la administración con el Congreso sobre la ofensiva y el temor de que las acciones de Trump en la región pudieran conducir a un conflicto más amplio.

Para obligar a la Cámara a intervenir en el asunto, los representantes Jim McGovern (Massachusetts) y Gregory W. Meeks (Nueva York), ambos demócratas, invocaron una disposición de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que requiere que las resoluciones en asuntos que podrían desembocar en un conflicto bélico se consideren mediante procedimientos acelerados.

“No quiero ninguna guerra en Venezuela”, declaró McGovern antes de la votación. “Me preocupa profundamente la idea de guerras interminables, de que Estados Unidos gaste más de su tesoro en guerras sin una definición clara, en un momento en que ni siquiera podemos brindar atención médica en este país”.

La resolución de Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores, tenía como objetivo poner fin a los ataques contra buques en el Caribe o el Pacífico “a menos que estén autorizados por una declaración de guerra o una autorización específica del Congreso para el uso de la fuerza militar”.

Solo dos republicanos, Thomas Massie (Kentucky) y Don Bacon (Nebraska), se unieron a casi todos los demócratas para respaldar la propuesta de poner fin a los ataques marítimos, que fue derrotada por 216 votos a favor y 210 en contra.

Republicanos mezclan Venezuela con fentanilo

“El presidente debe poder defender a Estados Unidos”, declaró el representante Brian Mast (Florida), presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, antes de la votación. “Aún más trágico es el hecho de que casi 80,000 estadounidenses sufrieron sobredosis el año pasado de fentanilo, cocaína y otras drogas provenientes de cárteles. Los demócratas tampoco quieren protegerlos de eso”.

Los demócratas respondieron que estaban tratando de preservar la prerrogativa del Congreso de mantener la autoridad de supervisión sobre asuntos de guerra.

“No hay ningún demócrata que no crea que 100,000 sobredosis es un resultado terrible”, declaró el representante Jim Himes (Connecticut). “Estamos totalmente de acuerdo en que este es un problema grave. Pero de lo que se trata es de si los representantes del pueblo deberían participar en un debate sobre cómo resolver este problema”.