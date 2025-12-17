EU detendría a migrantes que salgan por la frontera con México de manera voluntaria

El Gobierno de Estados Unidos planea desplegar agentes migratorios a la frontera sur para detener a las personas que no tienen un estatus legal y que estén intentando cruzar a México voluntariamente por la temporada navideña y de Año Nuevo, asi lo informaron este miércoles medios estadounidenses.

El operativo incluirá inspecciones por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Protección Fronteriza (CBP), incluyendo en autobuses comerciales, según el portal The Huffington Post.

El medio cita un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su siglas en inglés), que no se ha hecho público. Este precisa que en el operativo se señalarán de manera diferentes a quienes tengan antecedentes criminales y quienes no.

Los primeros, serán “procesados según sus casos migratorios actuales”, sugiriendo que podrían ser arrestados y referidos a través de un procedimiento de deportación formal.

A través de un portavoz, DHS expresó que no dan detalles sobre futuros operativos.

“Es de sentido común que debamos saber quién entra y quién sale de nuestro país”, expresó el portavoz.

“Bajo el mandato de Trump, DHS se ha asegurado nuestras fronteras y puertos para garantizar que ningún inmigrante indocumentado entre o salga de Estados Unidos sin la debida inspección”, comentó.

El Gobierno de Trump ha promovido la “auto-deportación” o salida voluntaria para los migrantes que no tienen un estatus legal en el país.

A través de una aplicación móvil, llamada CBP Home, la Administración republicana promete a los migrantes un pago de mil dólares. “Si no te auto-deportas, no es una cuestión de si ICE va a encontrarte o no, sino cuándo”, destacó DHS en un documento en su página web sobre este proceso.

El Gobierno no ha entregado datos oficiales sobre cuántas personas han solicitado esta ayuda, pero la revista The Atlantic reveló que solo unos 35 mil migrantes han usado hasta ahora la aplicación de CBP Home.

Al regresar al poder, Trump prometió llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia del país. No obstante, en su primer año la Adminitración ha expulsado a 600 mil personas, según datos oficiales, por debajo de las 685 mil deportaciones que se vieron en 2024 bajo su sucesor, Joe Biden. (Con información de EFE)