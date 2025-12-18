Estado Islamico celebra ser inspiración del atentado en Sídney, pero no se lo adjudica

Un oficial de policía observa a la gente que desaloja la playa de Bondi en Sídney, Foto: EFE/ Jeremy Piper (JEREMY PIPER/EFE)

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) celebró este jueves haber sido inspiración del atentando contra la comunidad judía en Sídney, Australia, del pasado domingo a través de su panfleto semanal Al Naba, aunque no reivindicó su autoría.

En el editorial del panfleto, que se titula “El orgullo de Sídney”, la organización indicó que “aunque el Estado Islámico aún no ha tenido la oportunidad de enfrentarse directamente a los judíos, sus soldados y simpatizantes nunca han cesado en sus intentos de planear ataques contra ellos en todas partes”.

Reiteró que la retórica del Estado “ha incitado constantemente a ataques contra los judíos y cristianos durante sus festividades y reuniones”.

“Aquí están los judíos sangrando en las calles de Australia después de que el yihadista recibiera la llamada y actuara según las recomendaciones de tener como objetivo las festividades y reuniones. Se lanzaron sin cubrir sus caras”, agregó el panfleto.

“Convirtieron la festividad del Janucá en un funeral”, apuntó la organización, que llamó “leones” a los dos tiradores.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades autralianas creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que fueron influenciados por la ideología del Estado Islámico, la organización terrorista solo comentó sobre el atentado en este escrito, que se publica cada jueves y se difunde a través de sus diferentes canales.

Esta estrategia del EI es muy similar a lo que ocurrió con el atropello masivo en Nueva Orleans, en el que el autor fue inspirado por el grupo, aunque tampoco lo reivindicó.

El ataque en Sídney del pasado domingo, causó 15 fallecidos de edades comprendidas entre los 10 y los 87 años, de los cuales 12 han sido identificados oficialmente hasta el momento.

Durante el atentado, Sajid Akram, de 50 años, origen indio y padre del otro autor, Naveed Akram, murió tras ser abatido por la Policía en el lugar de los hechos.

Este miércoles, la Policía australiana presentó 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicación en el atentado contra una celebración judía ocurrido el domingo en la playa de Bondi.

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur (JCTT, por sus siglas en inglés) informó que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas, tras salir ayer del coma. (Con información de EFE)