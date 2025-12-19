El Secretario de Estado Marco Rubio declara que México está haciendo “más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia.”

Marco Rubio El secretario de estado de Estados Unidos destacó el trabajo de nuestro país en contraste con lo ocurrido con otras naciones como Colombia y Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó este viernes la cooperación en materia de seguridad con México durante una conferencia de prensa de fin de año en el Departamento de Estado. En sus declaraciones, Rubio enfatizó los avances en la colaboración bilateral, aunque reconoció que aún quedan desafíos pendientes.

Marco Rubio elogia trabajo de seguridad de México

Durante la rueda de prensa, que abordó temas como la situación en Venezuela, la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza, Rubio respondió a preguntas sobre la relación con países de Latinoamérica. Sobre México, afirmó:

“El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación. En el tema de Venezuela, no tenemos esto. Tenemos un régimen ilegítimo.”

WATCH: Secretary Rubio delivers an end-of-year press briefing highlighting the Trump Administration’s America First foreign policy accomplishments and wins for the American people. https://t.co/nXg7d4B4dq — Department of State (@StateDept) December 19, 2025

Rubio también extendió sus comentarios a otros naciones de la región. En particular, calificó al presidente colombiano Gustavo Petro como “inestable” y aseguró que Estados Unidos mantiene una “buena relación” con los organismos de seguridad de México y Colombia.

Estas afirmaciones subrayan la estrategia de la administración estadounidense para fortalecer alianzas en América Latina, priorizando la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.