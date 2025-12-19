EU destruye otras dos embarcaciones en el Pacífico y asesina a cinco tripulantes

Ataques a embarcaciones en el Pacífico (@Southcom/x)

El Ejército de Estados Unidos destruyó otras dos lanchas con presunto cargamento de droga en aguas internacionales del Pacífico Oriental y asesinó a cinco tripulantes que, según EU, participaban en “operaciones de narcotráfico”.

Los dos ataques “cinéticos letales” se implementaron este jueves bajo las órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, dentro de la operación “Lanza del Sur” contra el tráfico de drogas que la Administración de Donald Trump realiza en el Caribe y áreas del Pacífico, así lo informó el Comando Sur en su cuenta de X.

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

“La inteligencia confirmó que los navíos transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo”, agregó.

El Comando Sur compartió un video donde se observan los ataques a las dos lanchas, envueltas rápidamente por las llamas tras los impactos.

Con este nuevo ataque, ya suman más de treinta las embarcaciones destruidas y al menos un centenar de personas muertas, supuestamente asociadas con el crimen organizado, dentro de la campaña iniciada por Trump el pasado agosto.

Esto coincide con el aumento del escrutinio en el Congreso sobre la legalidad de las acciones estadounidenses contra estas lanchas por supuestos vínculos con el narcotráfico, tras el polémico bombardeo que remató a dos supervivientes de un primer ataque el pasado 2 de septiembre en el Caribe, que según expertos podría ser considerado como un crimen. (Con información de EFE)