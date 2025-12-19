Portugal colabora con EU en investigación por sospechoso de tiroteo en Universidad

Claudio Neves-Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown (X)

La Policía Judicial (PJ) de Portugal informó este viernes de que está colaborando con las autoridades de Estados Unidos después de que identificaran a un ciudadano portugués como principal sospechoso del tiroteo de la Universidad de Brown y del asesinato del profesor Nuno F.G Loureiro del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

“La Policía Judicial informa de que fue contactada ayer y está colaborando y prestando apoyo a las autoridades de ese país desde el momento en que el sospechoso se convirtió en objeto de interés para ellas”, expuso el cuerpo policial en un breve comunicado.

Asimismo, agregó que “permanece en contacto y presta todo el apoyo necesario a las investigaciones en curso”.

El jueves, autoridades estadounidenses identificaron a un ciudadano portugués de 48 años, Claudio Neves-Valente, como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido la semana pasada en la Universidad de Brown, que se cobró la vida de dos estudiantes.

Neves-Valente fue encontrado sin vida con una herida de bala que las autoridades consideran autoinfligida.

Además, lo señalaron como principal sospechoso del asesinato del profesor del MIT, que murió en un hospital tras ser disparado en su vivienda, cerca de Boston, dos días después del tiroteo.

Aunque por el momento se desconocen los motivos del atentado, la investigación de las autoridades de EU indican que Neves-Valente asistió al mismo programa académico en Portugal que Loureiro y se cree que conocía personalmente al profesor.

Tras salir a la luz está información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente (‘green cards’) con el que el sospechoso del ataque en la Universidad de Brown entró al país. (Con información de EFE)