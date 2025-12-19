Putin dispuesto a garantizar la seguridad si Ucrania convoca a elecciones

Vladimir Putin El decreto establece que las armas nucleares son un elemento de disuasión y que su empleo sería una medida únicamente extrema y forzosa (VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KRE/EFE)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin aseguró este viernes que está dispuesto a garantizar la seguridad en caso de convocatoria de elecciones presidenciales en Ucrania, pero descartó un posible cese total de hostilidades.

“Estamos dispuestos a pensar en cómo garantizar la seguridad en caso de elecciones en Ucrania. Aunque sea, cesar, abstenerse de realizar ataques en la retaguardia el día de las elecciones”, expresó al contestar en directo preguntas de la prensa y la ciudadanía.

Recordó que Rusia sí celebró durantes los últimos cuatro años elecciones presidenciales, regionales y municipales, donde la población ucraniana votó en las zonas ocupadas debido a que se les entregó pasaporte ruso.

“¿Quién garantizó la seguridad? Al contrario, ellos (los ucranianos) intentaron minarla para socavar la estabilidad interna y atacaron directamente los colegios electorales. Nunca olvidaré cuándo surgió esa amenaza”, comentó.

Asimismo, destacó que a día de hoy, las autoridades ucranianas “podrían si quisiera, hacer lo mismo”.

“Estoy de acuerdo con que las autoridades en Ucrania deben ser de una vez por todas legítimas y sin celebrar elecciones, esto es imposible”, precisó.

Putin reiteró que en territorio ruso viven “millones de ciudadanos de Ucrania, según diferentes cálculos, entre cinco y diez millones, que tienen derecho a voto”.

“Si hay elecciones, entonces tenemos derecho a exigir a los que las organizarán, que se conceda el derecho a los ucranianos que viven ahora en Rusia votar en territorio de la Federación Rusa”, agregó.

Además, consideró “una elección errónea” si Zelenski se propone “utilizar los comicios exclusivamente para detener el avance imparable de las tropas rusas”.

Ante la insistencia de Donald Trump, de que Kiev aprovecha la guerra para aplazar las elecciones, Zelenski se mostró dispuesto a convocarlas si Occidente garantiza la seguridad. (Con información de EFE)