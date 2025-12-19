Rubio espera que la actitud “inestable” de Petro no dañe el vínculo EU-Colombia

Marco Rubio (@espectanoticias/x)

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, indicó este viernes que Washington no va a permitir que la actitud “inestable” del presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuyo mandato concluye pronto, dañe la duradera relación establecida entre ambos países.

“No vamos a permitir que las declaraciones de un individuo inestable afecten nuestra relación. Esta es una alianza muy importante, una asociación estratégica muy importante, que hemos construido con mucho esfuerzo a lo largo de décadas, y no vamos a permitir que se desmorone por culpa de una sola persona”, expresó Rubio en su rueda de prensa de fin de año.

El secretario precisó que Estados Unidos no va a consentir que los lazos construidos con Colombia se vean comprometidos por las declaraciones de Petro, quien ha protagonizado en los últimos meses críticas cruzadas con Trump por la agresiva campaña antidrogas del país en el Caribe.

“Esperamos que pronto llegue el día en que tengamos mejores relaciones con el líder de ese país, pero no vamos a permitir que la situación actual nos impida mantenerlas”, expresó. “Si la situación cambia y él cambia”, agregó, “sería estupendo”.

Rubio recordó que, tras las elecciones que tendrán lugar el próximo año en Colombia habrá un nuevo presidente y aseguró que EU espera trabajar “de forma más cooperativa” con el reemplazo de Petro, el cual dependerá “del pueblo colombiano”.

“Desafortunadamente Petro es una persona que no es muy estable en sus pronunciamientos”, destacó tras ensalzar la importante relación comercial, diplomática y militar con el que considera uno de los “grandes socios” de Estados Unidos.

Estas declaraciones coinciden en un momento tenso en las relaciones entre EU y Colombia tras el amplio despliegue militar en el Caribe por parte del paír norteamericano como parte de la campaña antidrogas de Trump, que ha ocasionado la destrucción de más de 30 lanchas con supuesto cargamento de droga y más de 100 muertos. (Con información de EFE)