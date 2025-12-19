Trump no descarta guerra con Venezuela

Nicolás Maduro y Donald Trump El presidente de EU tiene en la mira al mandatario venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses de ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga cerca del país suramericano.

“No lo descarto, no”, indicó el líder republicano es una entrevista telefónica con la cadena NBC News realizada el jueves y difundida este viernes.

Trump ordenó este martes bloquear la entrada y salida de petroleros sancionados por Estados Unidos a Venezuela, una semana después de haber asegurado un barco cargado con crudo cerca de las costas de dicho país.

EU aumentó la presión sobre el Gobierno de Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, algo que el líder chavista niega.

En la entrevista, el mandatario estadounidense indicó que habrá más incautaciones petroleras y al ser cuestionado por un cronograma, mencionó: “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos”.

Asimismo, se negó a confirmar si el objetivo final con Venezuela es derrocar a Nicolás Maduro.

“Él sabe exactamente lo que quiero”, respondió Trump. “Él lo sabe más que nadie”, agregó el mandatario, quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre con el líder venezolano.

El presidente de Estados Unidos ha prometido varias veces que “pronto” comenzarán los ataques contra supuestos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano. (Con información de EFE)