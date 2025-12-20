Avanzan en la segunda fase del plan de paz en Gaza tras reunión de mediadores en Miami

El enviado especial de EU para Medio Oriente, Steve Witkoff (@Resistencia1821/X)

Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía avanzaron este viernes en la segunda fase del plan de paz en Gaza y apostaron por diversas medidas de integración regional, según indicó este sábado el enviado especial de EU para Medio Oriente, Steve Witkoff.

Asimismo, informó en su cuenta de X que en el encuentro, que tuvo lugar en Miami, se analizó la aplicación de la primera fase del alto al fuego que “ha producido avances” como la ampliación de la ayuda humanitaria o la devolución de los cadáveres de los rehenes.

En las platicas sobre la siguiente fase los países destacaron la necesidad de habilitar un órgano de gobierno en Gaza “bajo una autoridad gazatí unificada” con el fin de proteger a los civiles y mantener el orden público.

Igualmente, los países examinaron medidas de integración regional como la facilitación del comercio, el desarrollo de infraestructura o la cooperación en materia de energía, agua y otros recursos compartidos.

Estos elementos se consideraron “esenciales para la recuperación de Gaza, la estabilidad regional y la prosperidad a largo plazo”.

En la reunión estuvieron presentes el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, y el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty.

Los mediadores reiteraron su apoyo al establecimiento de la Junta de Paz como administración de transición para las áreas civil, de seguridad y de reconstrucción de Gaza.

Además, reafirmaron su compromiso con el plan de paz de Donald Trump e instaron a las partes del conflicto cumplir con sus obligaciones.

Según Witkoff, en las próximas semanas se mantendrán más consultas para avanzar en la implementación de la segunda fase.

Esta segunda fase del plan de paz recoge la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza u la creación de un Gobierno de transición. (Con información de EFE)