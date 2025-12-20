Disminuyen bloqueos de agricultores en Francia, pero persiste el descontento social

Tras varios días de protestas y bloqueos en diversas carreteras de Francia, la situación en las rutas del país mostró una leve mejoría este sábado, con una reducción en el número de bloqueos, aunque los agricultores continúan manifestando su profundo descontento con las medidas gubernamentales y las condiciones que enfrenta el sector rural.

Las movilizaciones, que han afectado especialmente las vías del suroeste francés, se desencadenaron hace más de una semana en protesta por la política del Gobierno relacionada con el sacrificio obligatorio de ganado afectado por dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que ha golpeado a los productores y que exige la eliminación completa de rebaños infectados como parte de los controles sanitarios. Muchas y muchos agricultores consideran estas acciones demasiado severas y nocivas para su actividad productiva.

A pesar de la mejoría en la circulación, con menos bloqueos que en días anteriores, persistieron algunas perturbaciones en autopistas importantes, como la A64 entre Toulouse y Bayona, y en la A10 que conecta París con Burdeos, donde todavía se presentaron interrupciones parciales del tránsito.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha intentado tender puentes con las organizaciones agrícolas, proponiendo nuevas reuniones para principios de enero con la intención de negociar soluciones más estructurales al conflicto. Asimismo, el Gobierno anunció un fondo de ayudas de 11 millones de euros destinado a mitigar el impacto económico inmediato de las medidas sanitarias y de contención de la dermatosis.

Sin embargo, líderes sindicales como los de la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA) han recordado que, si bien la tregua de movilidad navideña se observa como un gesto responsable para permitir que la población pueda desplazarse en estas fechas, las demandas principales del sector como apoyos claros para la seguridad económica de las explotaciones y compensaciones por pérdidas de animales aún no han sido atendidas de forma satisfactoria.

Además del rechazo a las medidas sanitarias, los agricultores han expresado su oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, al considerar que la apertura de mercados sin suficientes salvaguardias podría dejar a los productores europeos en desventaja frente a productos importados de Sudamérica a menor costo, lo que prolonga la tensión entre el campo francés y las políticas de la UE.

Mientras se espera que las negociaciones continúen en las próximas semanas con reuniones previstas para mediados de enero, las protestas agrícolas han demostrado ser un factor de presión importante sobre las autoridades francesas, al tiempo que ponen de manifiesto desafíos más amplios en torno a la política rural, la seguridad sanitaria del ganado y la integración económica en un contexto globalizado.