EU intercepta otro buque petrolero cerca de Venezuela, según medios

Estados Unidos intercepta otro buque petrolero (x)

Estados Unidos interceptó otro buque petrolero sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, informaron medios estadounidenses.

El gobierno de Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo el crudo que este transportaba.

ABC News, que cita a tres funcionario de EU, indica que no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto en el que la Guardia Costera la está interceptando.

El ejército estadounidense “está prestando apoyo” con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque y que también supervisan la operación, según NBC News.

Por el momento, Trump no se ha pronunciado sobre esta operación.

El líder republicano intensificó en las últimas semanas su presión sobre Venezuela y recientemente ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por EU.

Asimismo, el mandatario afirmó el pasado miércoles que el país suramericano les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, expresó el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington. (Con información de EFE)