EU intercepta un tercer petrolero, el segundo en el fin de semana

Bloqueo petrolero Plataformas petroleras en el lago de Maracaibo (Henry Chirinos/EFE)

Estados Unidos ha encontrado el talón de Aquiles de Venezuela y lo golpea por tercera vez: los buques fantasma que sacan a escondidas millones de barriles de crudo para colocarlos en el mercado negro. Este domingo interceptó en aguas internacionales un petrolero que se dirigía a un puerto venezolano para cargar crudo. Es el segundo barco apresado durante el fin de semana, después del que la Guardia Costera interceptó el sábado.

Se confirma así la estrategia del presidente Donald Trump de asfixiar al régimen bolivariano, confiscando su principal fuente de ingresos. Se confirma también que su ambición no es cortar el narcotráfico procedente del país sudamericano, sino su riqueza petrolera.

Según la agencia Bloomberg, se trata del buque de bandera panameña Bella 1, sancionado por Estados Unidos, y que se dirigía a Venezuela a cargar.

El buque apresado el sábado se llama Centuries, pertenece a una empresa china y, según la información publicada por diversos medios, no forma parte de la lista de petroleros sancionados, aunque la Casa Blanca aseguró que sí estaba en esa lista.

Venezuela, al igual que Rusia e Irán, lleva años recurriendo a lo que se conoce como la “flota fantasma” para eludir las severas sanciones impuestas por Washington a su industria petrolera. Con esa armada de barcos obsoletos logra seguir suministrando crudo a sus clientes.

Pese a las amenazas de Trump de “bloqueo total”, los petroleros han seguido saliendo de Venezuela, algunos de ellos escoltados por barcos militares. Al menos tres de grandes dimensiones zarparon en los últimos días.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha dicho esta semana que piensa mantener sus compromisos de despachar unos 700,000 barriles diarios a China, su principal cliente.

Sube el barril

Pese a esa promesa, las exportaciones de crudo venezolano han caído drásticamente, desde la incautación del Skipper, que navegaba con falsa bandera guyanesa y 1.9 millones de barriles a bordo.

La crisis en el Caribe ya ha tenido su impacto en un alza del precio del barril y en el desvío de buques que se dirigían a la zona. Desde el asalto militar del primer petrolero, el 10 de diciembre, el West Texas ha subido ocho dólares, hasta los 63 dólares por barril.