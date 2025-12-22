Arzobispo de Miami pide suspensión temporal de deportaciones durante temporada navideña

Arzobispo de Miami, Thomas Wenski (@ThomasWenski/x)

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, pidió este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que paralice temporalmente las deportaciones de migrantes durante Navidad para evitar la separación de familias en esta época festiva.

“Una suspensión temporal de las deportaciones masivas permitiría a las familias permanecer juntas durante la Navidad y evitaría traumas innecesarios a los niños”, indicó Wenski durante una conferencia de prensa en el Centro Pastoral de la Arquidiócesis del estado.

El arzobispo y otros líderes religiosos de Miami anotaron en un comunicado que “el trabajo inicial de identificar y remover a criminales peligrosos se ha logrado en gran medida”, por lo que las redadas que se siguen realizando “atrapan a una mayoría de personas que no son criminales”.

Por esto, mencionaron que “una mayoría significativa de los detenidos” en el centro de detención de migrantes ‘Alligator Alcatraz’ “no tienen antecedentes penales”.

Además, insistieron en que la política migratoria de la Administración Trump ha creado un ambiente de miedo y ansiedad que también afecta a personas que viven en situación legal en el país y precisaron que una mayoría creciente de la población afirman que el Gobierno está yendo demasiado lejos.

“Dado que estos efectos son parte de las operaciones de control, solicitamos que el gobierno suspenda las actividades de aprehensión y redadas durante la temporada navideña. Tal pausa mostraría un respeto decente por la humanidad de estas familias”, agregó el comunicado.

Según las últimas cifras compartidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) más de medio millón de migrantes han sido expulsados del país este año, mientras que casi dos millones se han deportado de manera voluntaria.

No obstante, este balance no ha sido probado por el Gobierno de Trump.

El arzobispo pidió “hacer más presión” a los políticos para defender a los migrantes, indicando que las deportaciones masivas no iban a ayudar a nadie, durante una entrevista el pasado noviembre.

Igual en ese mes, el papa León XIV lamentó que el trato “extremadamente irrespetuoso” a los migrantes que llevan una vida honrada en Estados Unidos. (Con información de EFE)