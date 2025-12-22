Sheinbaum defiende apoyo petrolero a Cuba en plena crisis energética

“Lo hacemos dentro de un marco legal y dando continuidad a una serie de apoyos que históricamente se han brindado entre México y Cuba”, explicó la mandataria durante su conferencia matutina.

La aclaración se produjo después de que dos buques procedentes de México, con una carga total de 80 mil barriles de combustible, zarparan rumbo a la isla con el objetivo de contribuir a mitigar la crisis energética que enfrenta el país caribeño, marcada por prolongados apagones, de acuerdo con datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en Estados Unidos.

Las embarcaciones aportarán hidrocarburos a Cuba en un momento crítico, en el que amplias zonas del territorio registran cortes de electricidad de 20 horas o más al día.

A esta situación se suma la incertidumbre sobre la capacidad de Venezuela para mantenerse como su principal proveedor de energía, ante el aumento de la presión militar y política de Estados Unidos.

Sheinbaum señaló que Pemex dará a conocer posteriormente los detalles relacionados con el precio del petróleo y los costos de transporte, carga y descarga. “Estas entregas se realizaron por motivos humanitarios en apoyo al pueblo de Cuba”, subrayó.

La presidenta también presentó ante los medios una cronología de la relación bilateral entre México y Cuba, que se remonta a 1994, cuando el gobierno mexicano realizó una inversión de 350 millones de dólares para la modernización de la refinería cubana ‘Camilo Cienfuegos’.