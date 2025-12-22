Tres heridos tras emebestida de coche contra una parada de autobus en Alemania

Emebestida de coche contra una parada de autobus en Alemania (@LonelyAppleTree/X)

Tres personas resultaron heridas este lunes, una de ellas reportada grave, tras embestida de un vehículo contra una parada de autobus en la ciudad de Giessen, en el oeste de Alemania, según informó la Policía de la localidad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 hora local, el conductor, originario de Azerbaiyán, fue detenido poco después por las autoridades, que afirmó no conocer todavía las circunstacias del incidente.

Según el portavoz Guido Rehr, el sospechoso de 32 años primero colisionó con su Audi en un semáforo contra otros dos automoviles que torcían en la misma dirección y después seguió manejando, para embestir después a tres personas que aguardaban en una parada de autobus.

No obstante, en lugar de detenerse, siguió recorriendo las calles, hasta que finalmente se detuvo en otro punto y fue aprehendido allí por los agentes.

“Las circunstancias exactas de la situación por el momento no se conocen y son objeto de las investigaciones en curso”, finalizó el portavoz. (Con información de EFE)