Así es el lujoso hotel de Francia donde fue visto Raúl Rocha: ¿en qué va el caso del dueño de Miss Universo?

Dueño de Miss Universo Raúl Rocha Cantú (Héctor Pereira)

Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, fue capatado este 23 de diciembre en el Bar Vendôme del lujoso Hotel Ritz París, en Francia. Este hotel es uno de los más exclusivos de París (en la Place Vendôme), famoso por su lujo y alto perfil internacional.

En una imágen compartida mediante redes sociales, se observa al empresario en este lujoso hotel de parís mientras que en México sigue enfrentando acusaciones que lo ligan con la delincuencia organizada y huachicol.

Raúl Rocha Cantú hoy en el Ritz de París. pic.twitter.com/Sxq1LQZf60 — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) December 23, 2025

Esta reaparición se da tan solo unos días después de que un juez federal confirmara que debe comparecer ante las autoridades y rechazara frenar de manera indefinida la revocación de su criterio de oportunidad.

¿En que va el caso?

Anteriormente, en declaraciones rendidas ante la FGR, el empresario reconoció haber participado en operaciones de huachicol transnacional desde Guatemala, anque minimizó su intervención al indicar que sólo financió dos movimientos, con inversiones por 4.2 millones de pesos y ganancias cercanas a 1.2 millones.

De acuerdo con la indagatoria federal, la red en la que participó Rocha Cantú operaba junto con Jacobo Reyes León, alias “El Yaicob” y otros sujetos con órdenes de aprehensión vigentes.

En su testimonio, el empresario admitió haber aportado recursos para la compra de combustible ilegal, el cual era almacenado en un predio de Querétaro, aunque negó haber traficado armas y rechazó cualquier vínculo con políticos o empresarios.

Por esto, había obtenido un beneficio de protección judicial como testigo colaborador para evitar su detención, pero esa protección fue revocada recientemente , por lo que ahora es considerado prófugo de la justicia.