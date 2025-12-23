Corte Suprema de Brasil permite que Bolsonaro sea operado de dos hernias en Navidad

Operación navideña La Corte Suprema de Brasil permite que Bolsonaro sea operado de dos hernias en plena Navidad (x)

La Corte suprema de Brasil autorizó este martes que el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, sea trasladado a un hospital el miércoles y sometido en plena Navidad a una cirugía para corregir dos hernias inguinales.

La autorización fue concedida, a petición de los abogados de Bolsonaro, por el magistrado Alexander de Moraes, juez instructor en la Corte Suprema del proceso en el que el exmandatario fue condenado.

En su sentencia, De Moraes determinó que, en su traslado al hospital DF Star de Brasilia el 24 de diciembre, el sentenciado tiene que ser custodiado “de forma discreta” por agentes de la Policía Federal.

Asimismo, exigió que esta institución entre previamente en contacto con la dirección del hospital para definir las condiciones de la hospitalización.

“La Policía Federal tendrá que ofrecer completa vigilancia y seguridad del custodiado durante su estadía, así como del hospital, y mantener equipos de turno”, indicó el magistrado en la sentencia.

Por esto, agregó que la institución tendrá que garantizar seguridad y fiscalización 24 horas por día con al menos dos agentes en la puerta de la habitación de Bolsonaro en el hospital y de otros equipos dentro u fuera del centro médico.

Además, Moraes prohibió el ingreso a la habitación de computadoras, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico.

También autorizó la presencia de la esposa Michelle Bolsonaro, como acompañante durante el período en que permanezca hospitalizado y comentó que cualquier otra visita tendrá que contar previamente con autorización judicial.

Los abogados habían solicitado que dos de los hijos del exmandatario, el senador Flávio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, igualmente fueran considerados como acompañantes durante la hospitalización.

La operación ya había sido autorizada por la Corte Suprema el pasado viernes luego de que un informe de médicos de la Policía Federal confirmaran que el líder ultraderechista necesita corregir dos hernias inguinales, pero su fecha aún no había sido definida.

Por varios problemas de salud derivados de la puñalada que recibió en 2018 en su campaña electoral, Jair Bolsonaro canceló este martes la que sería su primera entrevista desde reclusión. (Con información de EFE)