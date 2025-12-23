Tragedia de la aeronave de la Marina: así era la intensa neblina antes de que se estrellara

Niebla intensa en el accidente de la aeronave en Texas El vehículo aéreo perteneciente a la Secretaría de Marina se desplomó en Galveston, Texas, sumando cinco fallecidos.

Una aeronave perteneciente a la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) se estrelló el día de ayer, lunes 22 de diciembre, en Galveston, Texas, mientras trasladaba a un menor con quemaduras para atención médica en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del hospital de esa ciudad, en un vuelo que tenía como destino el área cercana al Aeropuerto Internacional Scholes.

Viajaban ocho personas a bordo de la aeronave estrellada en Texas

Según los reportes, la aeronave siniestrada pertenecía al tipo de avión Beechcraft King Air, con matrícula ANX 1209, la cual cayó al agua de la ciudad costera tras sufrir un accidente, hundiéndose junto a sus ocho tripulantes; cuatro de ellos eran pasajeros, mientras que los otros cuatro pertenecían a la institución naval.

A través de redes oficiales, SEMAR informó que se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales de manera inmediata.

Lamentablemente, el accidente suma cinco fallecidos hasta el momento, incluyendo un niño de dos años que viajaba entre los ocho tripulantes; una de las personas a bordo no ha sido localizada, por lo que continúan las labores de búsqueda, mientras que dos personas se encuentran con vida.

Aeronave de la Marina en Texas: ¿cuáles fueron las causas del accidente?

A través de sus redes oficiales, SEMAR informó que la aeronave perteneciente a su institución, presentó un incidente durante la misión comunitaria que llevaba a cabo en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

La aeronave había llegado ya a Galveston cuando desapareció de los radares al dar vuelta para el inicio de su aterrizaje, desplomándose cerca del puente Gulf Freeway, de acuerdo con las observaciones de Flight Radar 24, plataforma de seguimiento de vuelos.

“Se realizarán las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas de los hechos”, informó la Secretaría de Marina a través de uno de sus comunicados en su cuenta oficial X.

No obstante, un trabajador de Galveston Bait and Tackle declaró a KTRK, afiliada de CNN, que la visibilidad del lugar era “prácticamente nula” en el momento del desplome, señalando que no es algo inusual en la ciudad costera, ya que la niebla tiende a aparecer en cuestión de minutos.

“Cuando la niebla marina se desplaza y el viento sopla y cambia de dirección, la niebla se vuelve mucho más densa”, informó.

Por el momento, la institución no ha realizado aclaración oficial respecto a las causas del accidente, pero reafirmó en su último comunicado el compromiso de brindar información oportuna a través de sus canales oficiales.