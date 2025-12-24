Irán asegura buque con cuatro millones de litros de combustible de contrabando

Aseguramiento de buque (x)

La Guardia Revolucionaria iraní informó este miércoles el aseguramiento de un buque con 16 personas a bordo que transportaba cuatro millones de litros de combustible de contrabando en el golfo Pérsico.

“Logramos detener un barco con 16 tripulantes extranjeros que transportaba más de cuatro millones de litros de combustible de contrabando”, expresó el general Abás Gholamshahi, comandante de la Primera Región de la Marina de la Guardia Revolucionaria, según informó la agencia Tasnim.

No obstante, no dio más detalles sobre la nacionalidad de los tripulantes del barco, el cual indicó que estaba a punto de salir de las aguas territoriales de Irán.

Asimismo, agregó que el buque había recibido el combustible de embarcaciones más pequeñas y planeaba transferirlo a naves más grandes fuera del golfo Pérsico.

Este caso fue remitido a las autoridades judiciales para una investigación más profunda, mientras que el cargamento de combustible será confiscado conforme a la ley.

Abás Gholamshahi señaló que la protección de los recursos nacionales y la lucha contra el contrabando de combustible son prioridades clave de la Marina de la Guardia Revolucionaria.

Irán informa periodicamente sobre la captura de barcos extranjeros en el golfo Pérsico y en el golfo de Omán por transportar combustible de contrabando, un problema recurrente que las autoridades buscan combatir, dada la proliferación de este negocio ilícito que se aprovecha de los subsidios y la devaluación de la moneda nacional.

El 13 de diciembre, Irán interceptó un petrolero extranjeró que transportaa unos seis millones de litros de diésel de contrabando en el mar de Omán, con 18 personas a bordo. (Con información de EFE)