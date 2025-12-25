Caracas excarcela a 71 detenidos por denunciar fraude de Maduro en las elecciones de 2024

Represión en Venezuela Venezolanos se manifestan en 2024 contra el fraude electoral del régimen para declarar ganador a Nicolás Maduro (Cuartoscuro)

El régimen de Nicolás Maduro trata de soltar lastre y rebajar la presión internacional por el lado más fácil: la liberación de presos políticos. La madrugada de este jueves, día de Navidad, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que han sido excarceladas 71 personas -65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes- que habían sido detenidas en Venezuela en el contexto de las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024.

El comité celebró las excarcelaciones, aunque consideró que es un logro “insuficiente”, por lo que exigió “la libertad plena” de todos los detenidos tras las protestas masivas contra el golpe electoral del régimen, que declaró ganador a Maduro, pero se negó a hacer públicas las actas electorales, tras denunciar la oposición fraude masivo.

“La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”, subrayó el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios, unos 1,085.

En octubre pasado, las madres de los detenidos denunciaron que el proceso de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo de 2025, mientras el régimen desoye todos los pedidos internacionales para que cese la represión contra el pueblo venezolano..

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de “fraude” por parte de la oposición mayoritaria.

De hecho, la oposición antichavista logró filtrar actas que confirmaban el triunfo aplastante de Edmundo González Urrutia, quien sustituyó a la Nobel de la Paz, María Corina Machado, la gran favorita, tras ser inhabilitada.

Sin embargo, la respuesta del régimen chavista fue mayor represión. Más de 2,400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de “terroristas”, según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles” (con información de EFE).