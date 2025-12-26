China sanciona a 20 empresas de Defensa de EU por vender armas a Taiwán

Ejercicios militares de China cerca de Taiwán elevan la tensión entre ambas partes (Archivo/EFE)

Tensión EU-China — Por “participar en el suministro de armas a Taiwán durante los últimos años”, el Gobierno de China aplica desde este viernes sanciones contra 20 empresas estadounidenses relacionadas con el sector de Defensa y contra diez de sus altos directivos

El gigante asiático destaca a través del Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web, que las sanciones se aplican a partir de este viernes contra empresas estadounidenses como Boeing, Northrop Grumman Systems, L3Harris o VSE. El anuncio de sanciones se adoptan con base en la Ley de Sanciones Extranjeras de China y afectan tanto a compañías consideradas implicadas en ventas de armamento o servicios militares a Taiwán como a directivos a los que Pekín atribuye responsabilidad directa en esas operaciones.

El Ministerio chino advierte en otro mensaje de sus redes sociales oficiales que “la cuestión de Taiwán es el núcleo de los intereses fundamentales de China y la primera línea roja que no se debe cruzar” en las relaciones entre Pekín y Washington.

REPRESALIA

Las sanciones anunciadas por Pekín incluyen la prohibición de realizar nuevas inversiones en China, restricciones a la cooperación con entidades chinas y la congelación de activos que pudieran encontrarse bajo jurisdicción del país asiático.

La Cancillería del gigante asiático no explicaron el alcance económico concreto que tendrán las sanciones ni el volumen de operaciones de las empresas afectadas en el mercado chino, pero subrayó que “cualquier entidad o individuo que participe en la venta de armas a Taiwán deberá pagar el precio de sus errores”.

En la misma línea, el Gobierno de China subrayó que “seguirá adoptando medidas firmes y contundentes” para “proteger su soberanía, su seguridad y su integridad territorial”.

Asimismo, la Cancillería denunció al Gobierno de Donald Trump de “enviar señales erróneas” a las fuerzas favorables a la independencia de la isla e instó además a Estados Unidos a “poner fin de inmediato” a “sus peligrosas acciones”.

ADVERTENCIA

Esta advertencia y aplicación de sanciones a empresas de EU se registra en un contexto de creciente tensión entre ambas potencias por Taiwán, después de que el presidente estadounidense firmara recientemente la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el ejercicio fiscal 2026, que contempla mil millones de dólares destinados a iniciativas de cooperación en seguridad con la isla y refuerza el marco legal para futuras ventas de armamento a Taipéi.

Las contramedidas de Pekín llegan además en un momento de incertidumbre en torno a la última notificación estadounidense de posibles ventas de armamento a Taiwán, por un valor aproximado de 11.100 millones de dólares, que incluye sistemas de artillería, misiles y equipos de apoyo.

Aunque Washington ya completó el trámite de notificación al Congreso, la operación aún requiere pasos administrativos posteriores y su ejecución depende, del lado taiwanés, de la aprobación de un presupuesto especial de Defensa que permanece bloqueado en el Parlamento de la isla, donde la oposición controla la mayoría.

ANTECEDENTE

El gigante asiático considera a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la “reunificación”, una postura rechazada por el Gobierno taiwanés, que sostiene que solo los habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

Sin embargo, EU no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, pero es su principal proveedor de armas y mantiene una política de ambigüedad estratégica sobre una eventual intervención en caso de conflicto.

El gobierno de Donald Trump aprobó vender armas por valor de 11 mil 100 millones de dólares a Taiwán, el segundo lote desde que el presidente estadounidense volvió a la Casa Blanca, informó el pasado 18 de diciembre el gobierno de Taipéi.

La isla se esfuerza por aumentar su gasto militar mientras suben las tensiones con China, que la reclama como propia y no descarta tomar su control, incluso por la fuerza. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2025