Individuo ataca con un puñal a ocho personas y lanza ácido a siete más en fábrica de Japón

Suriel Terré — Un saldo de 15 personas heridas, ocho de ellas apuñaladas y siete más atacadas con ácido, dejó una agresión perpetrada por un sujeto que fue detenido luego de perpetrar este ataque en una fábrica de caucho en el centro de Japón, reportaron las autoridades

Información de las autoridades a agencias internacionales, entre ellas la agencia Associated Press, revelaron que ocho personas fueron llevadas a hospitales después de ser apuñaladas por un hombre armado con un cuchillo en la empresa Yokohama Rubber Company, en la ciudad de Mishima, en el oeste de Tokio.

Reportes de la policía de la prefectura de Shizuoka comunicó que el atacante, identificado como Masaki Koyama, de 38 años, fue arrestado acusado por intento de homicidio en agravio de 15 personas.

Además de las ocho personas lesionadas con un puñal, las autoridades reportan también que hay otras siete personas con heridas de consideración debido a que fueron agredidas con ácido, al parecer lejía que les fue arrojada, según el departamento de bomberos de la zona.

Información del periódico local Nikkei, el sospechoso utilizó una máscara de gas y rociaba un líquido parecido a la lejía, lo que causó lesiones a varias personas.

“Estamos trabajando arduamente para investigar a fondo la información y esperamos que los heridos se recuperen lo antes posible. Cooperaremos con la investigación policial”, señaló la empresa. (Con información de agencias)

