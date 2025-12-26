Nigeria y EU lanzan ataque conjunto contra objetivos del Estado Islámico

Lanzamiento de un misil desde un buque estadounidense contra objetivos del Estado Islàmico en Nigeria (Captura de video)

Combate al terrorismo — El Gobierno de Nigeria confirmó este viernes que en coordinación con tropas de Estados Unidos lanzaron ataques aéreos contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el noroeste nigeriano, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara bombardeos en represalia por una supuesta “masacre” de cristianos en ese país africano.

“Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados al EI, que operan en zonas del noroeste de Nigeria”, señaló el portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente general Samaila Uba.

“Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales”, explicó Uba.

Al respecto, el ministro nigeriano de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, reveló que habló con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, antes del ataque para coordinar la ofensiva conjunta.

“Nigeria proporcionó información de inteligencia para el ataque estadounidense en Nigeria. Hablé con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante 19 minutos antes del ataque, y acordamos hablar con el presidente (nigeriano, Bola Ahmed) Tinubu para obtener su visto bueno, y él lo dio”, apuntó Tuggar al canal de televisión local Channels TV.

“Tras la aprobación, volví a hablar con Marco Rubio 5 minutos antes de que se lanzara el ataque contra los terroristas”, precisó el jefe de la diplomacia nigeriana.

La confirmación de la ofensiva llegó horas después de que Trump anunciara el pasado jueves que su país había lanzado un ataque “poderoso y mortal” contra campamentos de EI en el noroeste de Nigeria.

De acuerdo con el Pentágono, los ataques requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea, y provocaron “múltiples” víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Niger.

En un mensaje emitido en su red Truth Social, el presidente estadounidense agregó: “Previamente, les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo”.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales. (Con información de EFE)

