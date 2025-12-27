Dos personas pierden la vida tras accidente múltiple en una carretera de Tokio

Choque múltiple en carretera de Tokio (Ultimahora.com)

Autoridades japonesas encontraron dos cuerpos sin vida tras un accidente múltiple en una carretera al noroeste de Tokio, con más de 50 vehículos afectados y en el que otras 26 personas resultaron heridas, así lo informó este sábado la cadena pública NHK.

La segunda víctima fue encontrada en el interior de un camión grande en llamas mientras la autoridades despejaban la autopista.

El primer fallecido fue una mujer de 77 años por heridas sufridas en todo su cuerpo al estrellarse con su coche contra un par de camiones que sufrieron una colisión en medio de la carretera, generando choques de vehículos en cadena.

Asimismo, otras cinco personas se reportan heridas de gravedad, según NHK, mientras que 21 sufrieron heridas leves.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:30 hora local del viernes, cuando dos camiones chocaron en un tramo de la autopista Kanetsu, que conecta Tokio con la prefectura de Niigata, en el centro del país.

Según NHK, más de 50 vehículos colisionaron después contra los camiones, y una decena de ellos estallaron en llamas.

Había una fuerte tormenta de nieve en la zona cuando sucedió el accidente, por lo que las autoridades sospechan que la carretera estaba congelada, lo que contribuyó al siniestro, finalizó NHK. (Con información de EFE)