Trump asegura que Putin “es serio” respecto al acuerdo de paz con Ucrania

Donal Trump

Este domingo, antecediendo su reunión con Volodímir Zelenski en Palm Beach, Florida, Donald Trump confirmó que sostuvo una reunión telefónica con Vladímir Putin en la que hablaron sobre lograr el acuerdo de paz entre ambos países.

El enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania está a punto de cumplir cuatro años, por lo que el mandatario estadounidense confirmó que los líderes de ambos países hablan en serio respecto al acuerdo de paz porque “hay demasiada gente muriendo”.

Al ser cuestionado si la reunión de hoy conducirá a un acuerdo, Trump se mostró más evasivo:

“Depende; creo que tenemos las bases para un acuerdo” y agregó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha resultado “difícil” de resolver, pero que “lo lograremos; tendremos una gran reunión hoy”.

Con información de EFE