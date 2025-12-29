Hamás apuesta por EU para lograr “una paz duradera en Gaza”

Hamás confía en que el presidente Donald Trump Para que presione a Israel para cumplir el plan de paz en la Franja de Gaza en medio de un alto el fuego frágil, nuevas muertes de civiles y una crisis humanitaria que no cede.

El Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, expresó este lunes su confianza en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda empujar un acuerdo que lleve a una paz duradera en la Franja de Gaza, justo antes de una nueva reunión entre el mandatario estadounidense y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Florida.

Hazem Qasem, portavoz de Hamás, aseguró que Washington es la única potencia con el peso suficiente para presionar a Israel que lo obligarlo a seguir los puntos que se pactaron en la hoja del plan de paz. En declaraciones a la cadena saudí Al Arabiya, afirmó que Trump ya jugó un papel clave para alcanzar el actual alto el fuego, aunque subrayó que la violencia no se ha detenido del todo.

El vocero denunció que pese a la tregua vigente desde el 10 de octubre, las operaciones militares israelíes continúan en Gaza y siguen cobrando víctimas, sobre todo entre mujeres y niños. Según sus cifras, más de 420 personas han muerto en el enclave palestino desde que entró en vigor el cese al fuego.

Qasem llamó directamente a Trump a mantener la presión sobre Israel para que respete los compromisos pactados y sostuvo que el presidente estadounidense “podría llevarnos a una paz duradera en Gaza” si insiste en el cumplimiento del acuerdo.

El alto el fuego, sin embargo, se mantiene en un equilibrio inestable. Israel y Hamás se acusan mutuamente de boicotear el proceso diseñado para poner fin a más de dos años de ofensiva sobre la Franja, un conflicto que ha dejado más de 71 mil personas asesinadas y ha agravado la crisis humanitaria en el territorio.

La primera fase del plan contempló la entrega de rehenes, mientras que la segunda incluye puntos sensibles como el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional para evitar nuevos enfrentamientos. No obstante, la milicia palestina ha dado señales de no estar dispuesta a entregar las armas, lo que mantiene en suspenso el futuro del acuerdo y la estabilidad en la región.