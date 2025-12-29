Venezuela derriba aeronave por ingresar sin permisos cerca de la frontera con Colombia

Avioneta destruida por Venezuela El avión no tenía plan de vuelo ni identificación visible y fue localizado en una pista clandestina improvisada, informó el alto mando militar. (X: @madeleintlSUR)

Militares venezolanos destruyeron una aeronave que operaba sin permisos dentro del país durante un operativo de vigilancia en el estado Apure, una zona fronteriza con Colombia. La acción fue confirmada por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

De acuerdo con el reporte oficial, el avión fue ubicado en tierra, oculto junto a un “terraplén” o desnivel que funcionaba como una pista clandestina improvisada. La aeronave estaba “enmascarada” y no contaba con ningún tipo de autorización para operar en el espacio aéreo venezolano.

Hernández Lárez explicó que el aparato no tenía algún tipo de serie visibles y que tras revisar los registros de control aéreo de la región, se confirmó que no existía permiso ni plan de vuelo nacional. Ante estas irregularidades, fue declarada como aeronave hostil y destruida en el mismo lugar.

La FANB informó que con este caso suman 31 aeronaves inmovilizadas en lo que va de 2025. Desde la entrada en vigor de la ley de defensa del espacio aéreo, en 2012, el total de aeronaves neutralizadas asciende a 422, según cifras oficiales.

El jefe militar recordó que el pasado 5 de diciembre también fue interceptada otra aeronave en Apure, la cual ingresó al país por el este sin emitir código de identificación, sin plan de vuelo y con el transpondedor apagado. En ese momento, detalló, se ordenó su interdicción inmediata con apoyo de tres sistemas de caza F-16 de la fuerza aérea.

Estas operaciones se han intensificado en un contexto de mayor tensión regional, mientras Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el Caribe, cercano a aguas venezolanas. Washington ha señalado que estas acciones buscan combatir el narcotráfico, aunque el gobierno de Caracas las considera una amenaza directa.

El ambiente se ha complicado aún más tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el bloqueo de petroleros sancionados que viajen desde o hacia Venezuela, así como la reciente confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano.