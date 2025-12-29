Zelenski abre la puerta a reunirse con Putin, pero exige garantías reales para Ucrania

Zelenski y Putin El presidente ucraniano dice estar listo para sentarse con el presidente de Rusia en cualquier formato, pero condiciona cualquier avance a garantías de seguridad firmes antes de levantar la ley marcial

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, tras el reciente encuentro que sostuvo con Donald Trump en Florida, aunque dejó claro que cualquier paso hacia la paz debe ir acompañado de garantías de seguridad “reales” para su país.

“Cómo encontrarnos y en qué formato nos da igual. Estamos listos”, afirmó Zelenski en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform, al tiempo que pidió coherencia a Moscú entre el discurso y los hechos, pues, dijo, mientras el Kremlin habla de paz, los ataques contra territorio ucraniano no se detienen.

Como ejemplo, recordó que este lunes, un bombardeo ruso con bombas guiadas en la ciudad de Oríjiv, en la región de Zaporiyia, dejó un hombre muerto y una mujer herida. Ese mismo día, el Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre la captura de la aldea ucraniana de Dibrova, ubicada a poco más de tres kilómetros al sur de Limán.

Zelenski calificó como “extraño” que Putin haya dicho a Trump que quiere terminar la guerra, mientras en paralelo, comunica abiertamente que está dispuesto a seguir combatiendo. “Nos ataca con misiles, se alegra de la destrucción de infraestructura civil y da órdenes sobre qué capturar”, reprochó, al considerar que esas acciones no cuadran con una retórica pacífica.

En este contexto, el mandatario ucraniano insistió en que no levantará la ley marcial (vigente desde febrero de 2022 y que impidió la celebración de elecciones en 2024) sin antes contar con garantías de seguridad sólidas.

Estados Unidos ha presionado a Kiev para que convoque ja juntas y Zelenski dijo estar dispuesto a impulsar una reforma legal que permita realizarlos incluso en guerra, siempre que se garantice la seguridad del proceso.

Sobre ese punto, el presidente ruso ha señalado que podría pausar los ataques si Ucrania celebra elecciones. Trump, por su parte, ha sugerido que la falta de acuerdos se debe a que Zelenski y Putin “se odian”.

El líder ucraniano reveló que Washington ofreció garantías de seguridad por 15 años, prorrogables, pero que pidió a Trump ampliar ese plazo a 30, 40 o incluso 50 años. Según dijo, el expresidente estadounidense se comprometió a analizar la propuesta. Para Zelenski, el despliegue de tropas internacionales en Ucrania sería una garantía “necesaria y real”, opción que el Kremlin ha rechazado en el pasado.

Lo que sigue después de la reunión de Trump y Zelenski

Tras la reunión en Mar-a-Lago, Trump se mostró optimista y afirmó que se está “más cerca que nunca” de un acuerdo para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, aunque evitó dar detalles. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, coincidió en que las negociaciones, intensificadas desde noviembre, han entrado en su etapa final.

Entre los asuntos aún sin resolver están el futuro de la central nuclear de Zaporiyia y la cuestión territorial. La nueva versión del plan, impulsada por Washington y modificada a petición de Kiev, plantea congelar el frente en las posiciones actuales, sin resolver de inmediato las reclamaciones de Rusia, que controla cerca del 20 por ciento del territorio ucraniano.

El documento deja fuera dos exigencias clave del Kremlin, como la retirada de tropas ucranianas del Donbás y el compromiso legal de Ucrania de no ingresar a la OTAN.

Trump reconoció que el tema del Donbás sigue sin resolverse, pero aseguró que hay avances importantes. Zelenski, por su parte, subrayó que cualquier acuerdo deberá ser firmado por cuatro actores, Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia, y adelantó que espera reuniones entre funcionarios estadounidenses y europeos “en los próximos días” en territorio ucraniano.

Además, reiteró su apoyo a la realización de un referéndum en Ucrania para que la población avale las condiciones de paz que se propongan. Mientras tanto, la presión militar continúa, pues Rusia bombardeó el sábado Kiev y su región, dejando sin electricidad durante horas a más de un millón de hogares y anunció la toma de dos ciudades en el este del país.

Pese a ese escenario, Zelenski insistió en que Ucrania está lista para negociar “cuando las palabras y las acciones de Rusia sean coherentes”, y recalcó que, más allá del formato, lo que importa es que cualquier acuerdo garantice una paz duradera y segura para su país