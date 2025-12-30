CIA ejecuta el primer ataque terrestre de EU en un muelle de Venezuela, revela NYT

CIA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país llevó a cabo el primer ataque terrestre en suelo venezolano desde que inició la ofensiva estadounidense contra Venezuela, al destruir una instalación ubicada en un muelle relacionado con el cargamento de drogas.

Durante la recepción de Netanyahu en Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario comentó por primera vez los detalles de la operación y dejó claro que se trató de un objetivo en tierra, lo que representa una escalada directa dentro del territorio venezolano. “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”, declaró Trump desde su residencia.

Al ser cuestionado sobre si el ataque fue ejecutado por el Ejército de Estados Unidos o por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el presidente evitó confirmarlo, aunque tampoco lo negó. “No quiero decir eso. Sé exactamente quiénes fueron, pero no lo diré”, respondió ante la insistencia de un reportero.

Trump también confirmó que recientemente habló con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque reconoció que el diálogo no produjo resultados. “Hablé con él recientemente. Bastante reciente. Pero no mucho salió de eso”, señaló.

Por la noche del mismo día, el diario The New York Times reveló que la CIA llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, lo que confirma la primera operación estadounidense conocida en territorio venezolano desde el inicio de la ofensiva.

Según el medio, el muelle era presuntamente utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su envío por vía marítima.

De acuerdo con fuentes citadas bajo anonimato, no había personas en el lugar al momento del impacto y no se reportaron víctimas mortales.

Hasta ahora, la estrategia de Washington se había centrado en operaciones en aguas internacionales. Según el New York Times, este ataque terrestre marca una intensificación clara de la presión de la administración Trump contra el gobierno de Maduro, como parte de esta ofensiva, el Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en la región.

Las amenazas de Trump a Venezuela por fin las cumplió

En semanas recientes, Trump había advertido que Estados Unidos comenzaría a atacar objetivos en tierra dentro de Venezuela. Su gobierno asegura que, como parte de esta campaña, se han destruido alrededor de 30 lanchas supuestamente cargadas con drogas y que más de 100 personas han muerto durante esas operaciones.

El gobierno venezolano no se pronunció directamente sobre el ataque al muelle, aunque el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció acciones de “acoso, amenazas y ataques” por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos mantiene desde mediados de año un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo, Caracas interpreta estas acciones como una amenaza directa y un intento de propiciar un cambio de régimen.

La tensión bilateral se agravó aún más tras el anuncio de Trump de bloquear buques petroleros sancionados que viajen desde y hacia Venezuela, así como la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.

El primer ataque terrestre en Venezuela desde el inicio de la ofensiva estadounidense se convierte así en un nuevo punto crítico en la confrontación entre ambos países.