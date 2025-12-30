Israel retirará en enero licencias de ONG en Gaza; incluye a Médicos Sin Fronteras

Ayuda en Gaza El Gobierno israelí anunció que cancelará los permisos de operación de varias organizaciones no gubernamentales en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras

El Gobierno de Israel informó que a partir del 1 de enero de 2026 revocará las licencias de operación de varias Organización No Gubernamental (ONG) internacionales que trabajan en Gaza, tras concluir que algunas no cumplieron con los nuevos criterios de registro.

La decisión fue anunciada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que explicó que el veto se basa en una regulación puesta en marcha en marzo de 2025. Esta norma exige a las organizaciones entregar información detallada sobre su personal, fuentes de financiamiento y estructura interna para poder seguir operando en los territorios palestinos.

De acuerdo con el ministerio, alrededor del 15 por ciento de las organizaciones evaluadas no presentó datos completos y verificables sobre sus trabajadores. Entre ellas se encuentra Médicos Sin Fronteras (MSF), a la que Israel acusa de no haber aclarado la identidad y funciones de personas supuestamente afiliadas a grupos islamistas como Hamás y la Yihad Islámica.

Las autoridades israelíes sostienen que revisiones de seguridad detectaron vínculos de algunos empleados con actividades terroristas, motivo por el cual las licencias serán suspendidas. Aun así, aseguran que la medida no afectará el flujo de ayuda humanitaria en Gaza, ya que las ONG sancionadas representan solo una pequeña parte del total de la asistencia que se brinda en la zona.

El nuevo sistema de registro fue duramente criticado por Naciones Unidas y por organizaciones humanitarias, que señalaron que los criterios son vagos, arbitrarios y con una fuerte carga política, además, advirtieron que cumplir con estas exigencias podría obligarlas a violar principios humanitarios y compromisos jurídicos internacionales.

Entre las causas para negar o retirar permisos, Israel incluyó negar su existencia como Estado judío y democrático, promover campañas de boicot, impulsar acciones legales contra sus fuerzas de seguridad en tribunales internacionales o apoyar iniciativas consideradas de deslegitimación del país.

El ministerio detalló que las ONG afectadas ya fueron notificadas y que sus licencias quedarán oficialmente revocadas en 2026. A partir de esa fecha, tendrán hasta el 1 de marzo para cerrar por completo sus operaciones.