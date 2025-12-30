Teleférico falla en los Alpes italianos y deja a un centenar de personas atrapadas en el Monte Moro

Accidente Alpes italianos Una falla en el teleférico que conecta Macugnaga con la zona de esquí del Monte Moro dejó a cerca de 100 personas varadas a 2 mil 800 metros de altura

Un incidente en el teleférico del Monte Moro, en los Alpes italianos, provocó que alrededor de un centenar de personas quedaran atrapadas este martes en la parte alta de la montaña, a 2 mil 800 metros de altitud, luego de que el sistema dejara de operar con normalidad en plena temporada de esquí.

El accidente ocurrió a las 11:25 horas, cuando una de las cabinas no frenó en el punto establecido y terminó impactándose contra la barrera de la estación de llegada. El golpe dejó a seis personas con heridas leves, quienes ya fueron atendidas y evacuadas por los servicios de emergencia.

La situación obligó a suspender por completo el funcionamiento del teleférico que une la localidad de Macugnaga, al norte de Italia, con las pistas de esquí del Monte Moro. Las autoridades locales también ordenaron el cierre preventivo de las pistas para evitar riesgos a otros visitantes.

De acuerdo con los bomberos, la emergencia también alcanzó al operario que se encontraba en la cabina inferior. En las labores participan el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y la Guardia de Finanza, quienes trabajan de forma coordinada para sacar a los pasajeros que permanecen en lo alto del monte.

Ante la imposibilidad de bajar a las personas por el propio teleférico, se desplegaron dos helicópteros para realizar la evacuación aérea. Entre los atrapados se reporta la presencia de algunos niños, según informaron medios locales.

La instalación fue construida en 1962 y de acuerdo con las autoridades, recibió una revisión general a inicios de 2023. En esos trabajos se renovaron motores, poleas y cabinas, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la eficiencia del sistema, considerado clave para el turismo de la región.

El incidente encendió alertas entre operadores turísticos y autoridades locales, quienes subrayaron la necesidad de mantener controles estrictos en los sistemas de transporte de montaña, especialmente durante los periodos de mayor afluencia por la temporada de esquí.